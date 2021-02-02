У Києві стався інцидент на Окружній дорозі

Як передає Politeka.net, Карди і подробиці з місця НП опублікував "Києва. Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"На окружній, в бік станції метро Святошин, щось незрозуміле відбувається з фурою - або горить або дизель в рознос пішов", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що дим затягнув всю дорогу і рух машин практично неможливо.

Видимість погіршилася до такої міри, що водії бачать тільки кілька метрів перед машиною.

Раніше ми повідомляли, що в Києві сталася серйозна пожежа в багатоповерховому будинку.

За даними рятувальників, осередок загоряння був у квартирі в будинку на вулиці Героїв Сталінграда.

"Ось так грілися люди сьогодні вночі. Серйозна пожежа в Києві на вулиці Героїв Сталінграда, 7а. пошкоджено кілька балконів. На місці працювали бійці ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.