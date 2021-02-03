У Києві ввечері загорілось кафе

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у вівторок, 2 лютого, близько 21.30 надійшло повідомлення про пожежу у кафе-піцерії Papa Alessio (колишня "Клякса"), що на Північно-Сирецькій.

Відомо, що на виклик терміново прибули пожежні рятувальники ДСНС, поліцейські та лікарі.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

При цьому зазначається, що причиною займання закладу міг бути підпал.

"На щастя, на момент виникнення пожежі у кафе не було відвідувачів. Місцеві кажуть, що цьому кафе неодноразово "пропонували" переїхати в інше місце, оскільки в цьому місці будують метро, але власники відмовлялися. Пожежні ж кажуть, що дуже схоже на підпал", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася пожежа у приватному будинку, в результаті якої чоловік отримав серйозні опіки.

Так, вночі, 26 січня, близько другої години ночі, рятувальники отримали повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Малоземельній, що у Дарницькому районі столиці. В результаті пожежі постраждав 41-річний чоловік. Він отримав серйозні опіки, і його забрали до лікарні.

Нагадаємо, у Києві полум'ям охопило багатоповерхівку, спливли деталі: "пожежники скидали виклик і їхали півгодини".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.