У Києві поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульній поліції.

Так, столичні правоохоронці заступили на чергування в посиленому режимі.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом министров Украины", - говорится в сообщении.

На фоне этого, по словам правоохранителей, возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре столицы. Поэтому автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом данной информации и ввиду ухудшения погодных условий.

Відомо, що посилені заходи пояснюються проведенням запланованих акцій на території урядового кварталу.

"Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України і Кабінетом міністрів України", - йдеться в повідомленні.

На тлі цього, за словами правоохоронців, можливе обмеження дорожнього руху на окремих вулицях в центрі столиці. Тому автомобілістів просять завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням даної інформації та зважаючи на погіршення погодних умов.

Відомо, що для забезпечення громадської безпеки та порядку заступили на чергування поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи і вибухотехніки.

Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися закону, норм карантину і не порушувати громадський порядок.

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