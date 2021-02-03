У Києві поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульній поліції.
Так, столичні правоохоронці заступили на чергування в посиленому режимі.
"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в частности, под зданием Верховной Рады Украины и Кабинетом министров Украины", - говорится в сообщении.
На фоне этого, по словам правоохранителей, возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре столицы. Поэтому автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом данной информации и ввиду ухудшения погодных условий.
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Відомо, що посилені заходи пояснюються проведенням запланованих акцій на території урядового кварталу.
"Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України і Кабінетом міністрів України", - йдеться в повідомленні.
На тлі цього, за словами правоохоронців, можливе обмеження дорожнього руху на окремих вулицях в центрі столиці. Тому автомобілістів просять завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням даної інформації та зважаючи на погіршення погодних умов.
Відомо, що для забезпечення громадської безпеки та порядку заступили на чергування поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи і вибухотехніки.
Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися закону, норм карантину і не порушувати громадський порядок.
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