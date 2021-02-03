Як передає Politeka.net, про подію розповіли в прес-службі МВС України в Facebook.
Інцидент стався ще 29 січня, в Деснянському районі столиці.
Раніше ми повідомляли, що на Львівщині трьом шестикласникам вдалося запобігти масштабній пожежі.
Вони перші побачили загоряння і не гаючи часу повідомили рятувальників. Адже в цей день було дуже вітряно і вогонь швидко поширювався і існувала загроза загоряння житлових будинків, але завдяки діям 12-річних дітей біди вдалося уникнути.
Нагадаємо, у Києві полум'ям охопило багатоповерхівку, спливли деталі: "пожежники скидали виклик і їхали півгодини".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
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Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.