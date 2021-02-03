Юна дівчинка допомогла запобігти пожежі в Києві

Як передає Politeka.net, про подію розповіли в прес-службі МВС України в Facebook.

Інцидент стався ще 29 січня, в Деснянському районі столиці.

"Маленьке янголятко Поліна, яке ходить київськими вулицями з мрійливо піднятою головою-єдина, хто помітив мерехтіння вогню і дим, який просочувався крізь вікно квартири на вул.Петра Запорожця в Деснянському районі Києва 29 січня. Про це вона сказала мамі, яка і викликала пожежників", - йдеться в повідомленні.
Уважна дівчинка допомогла вберегти людей від великої біди.
"Полінка! Ми дякуємо Тобі за твоє чутливе і добре серце! Нехай подарована рятувальниками символічна медаль "за добру справу" допоможе не забути завжди по життю йти з гордо піднятою головою", - подякували Полінку в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині трьом шестикласникам вдалося запобігти масштабній пожежі.

Вони перші побачили загоряння і не гаючи часу повідомили рятувальників. Адже в цей день було дуже вітряно і вогонь швидко поширювався і існувала загроза загоряння житлових будинків, але завдяки діям 12-річних дітей біди вдалося уникнути.

Пожарные, спасатели ГСЧС

Нагадаємо, у Києві полум'ям охопило багатоповерхівку, спливли деталі: "пожежники скидали виклик і їхали півгодини".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Популярні новини зараз

У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."

"Скільки Бог дасть": 37-річна українка народила 15-го малюка і не збирається зупинятися

Дочка Кошового з "Квартал 95" вирішила перевершити Кухар, батьки схопилися за голову: "Не вистачало..."

Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських: "Сніжить"

Обранець "Холостячки" Еллерт з новою стрижкою здивував сивиною і схожістю з відомим актором: "Знаєте, де я пропадав?"
Показати ще

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.