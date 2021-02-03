"Маленьке янголятко Поліна, яке ходить київськими вулицями з мрійливо піднятою головою-єдина, хто помітив мерехтіння вогню і дим, який просочувався крізь вікно квартири на вул.Петра Запорожця в Деснянському районі Києва 29 січня. Про це вона сказала мамі, яка і викликала пожежників", - йдеться в повідомленні.

"Полінка! Ми дякуємо Тобі за твоє чутливе і добре серце! Нехай подарована рятувальниками символічна медаль "за добру справу" допоможе не забути завжди по життю йти з гордо піднятою головою", - подякували Полінку в повідомленні.