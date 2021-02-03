У Києві на вулиці посеред житлових багатоповерхових будинків знайшли гранату
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у столиці було знайдено гранату, для знешкодження якої на місце терміново виїхали правоохоронці та вибухотехніки.
Зазначається, що для знешкодження гранати у столиці було перекрито рух на 10 хвилин.
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"Хлопці, якщо хто загубив гранату вранці на Микільсько-Слобідській - можете вже не шукати. Правоохоронці її вже знешкодили, попередньо перекривши рух на 10 хвилин", - йдеться в повідомленні.
В коментарях кияни зазначили, що дана граната не є бойовою - вірогідніше за все, це була страйкбольна граната, яка не несе загрози життю та здоров'ю оточуючих.
"Страйкбольна", "Поправка до тексту: правоохоронці влаштували цирк на 10 хвилин", "На сьомий рік війни соромно не знати як виглядає ргд5 і УЗРГМ-2", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що в понеділок, 1 лютого, київським правоохоронцям надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу "Південний" в Києві.
За даними правоохоронців, всіх людей евакуювали з вокзалу, всередину нікого не пускали. На вокзалі провели перевірку, на місці працювали вибухотехніки.
Нагадаємо, загроза вибуху на вокзалі в Києві: людей терміново евакуюють, фото з місця НП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.