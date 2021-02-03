У Києві батьків попереджають про небезпечні підліткові "ігри", через які діти зводять рахунки з життям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Depo. Київ".

Так, у столиці батьків столичних школярів закликають проконтролювати і перевірити, чи не грають їхні діти в гру "Момо", яка є аналогом "Синього кита" та підштовхує підлітків до самогубства.

"Ви всі знаєте, яка трагедія сталася кілька днів тому на Чайці біля Києва. 10-річний хлопчик покінчив життя самогубством, "граючи" через соцмережі і месенджери в гру "Момо" ("гра", де дитина проходить "квест", фіналом якого стає самогубство). За останні 2 дні в Києві відбулися такі ж 2 смерті. Вчора в Шевченківському районі, а сьогодні - в Голосіївському ", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо про загибель дівчат 13 і 16 років.

"Сьогодні о 16:00 з Максимовича, 3Г, надійшло трагічне повідомлення про падіння з висоти дівчинки 2007 року народження. На жаль, падіння виявилося смертельним. Лікарі вже нічим допомогти не змогли. Вчора на вулиці Орловській дівчина 2004 року народження скоїла аналогічний вчинок. На жаль, також зі смертельними наслідками. Правоохоронцями порушено кримінальні провадження у обох випадках. Деталі обох подій встановлюються, проводяться слідчі дії ", - повідомили батькам.

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