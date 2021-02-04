У Києві справу таксиста, який вилетів на тротуар та на смерть збив двох людей, передано до суду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, за даними прокуратури, до суду було скеровано обвинувальний акт відносно 23-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у листопаді 2020 року на ділянці Кільцевої дороги поруч із заводом "Електронмаш" (ч. 3 ст. 286 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що 23-річний водій служби таксі, будучи за кермом технічно справного автомобіля Hyundai Sonata по вул. Кільцева дорога в м. Києві під час здійснення маневру не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна та здійснив наїзд на пішоходів, які в цей час знаходилися на зупинці громадського транспорту.

В результаті ДТП постраждало четверо людей. Двоє з них загинули, ще двоє отримали травми різного ступеню тяжкості.



Наразі обвинувальний акт відносно таксиста скеровано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.



Також зазначається, що на теперішній час обвинувачений перебуває під вартою.

Як відомо, за кермом під час смертельної ДТП перебував Дмитро Ламакін 1997 року народження. За останній рік він 5 разів притягався до адміністративної відповідальності: тричі за перевищення швидкості, один раз за порушення правил проїзду перехрестя та один раз за те, що не користувався пасками безпеки за кермом.

Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.