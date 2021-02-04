У Києві жінку, яка наважилась на домашні пологи, терміново забрали до лікарні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".

Так, вчора, 3 лютого, у Києві лікарська бригада ЕМД успішно прийняла пологи у 37-річної жінки, яка вирішила народжувати вдома.

Зазначається, що це були вже її четверті пологи, і другі - позалікарняні.

"Процесом керував з пологового лікар… по телефону. У певний момент щось пішло не так, і породіллі довелося терміново звернутися до швидкої. У наших медиків є і такий досвід. Бригада успішно справилася з прийомом пологів - на світ з’явилася дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Лікарі розповіли, що маму і новонароджену дитину було доправлено до пологового будинку.

"Бережіть себе та своїх рідних!" - звернулись медики до киян.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області медики швидкої прийняли пологи у 23-річної дівчини прямо в спецавтомобілі. Виклик на пологи в одне з селищ Дворічанського району медики отримали 31 січня о 3:31. У жінки почалися пологи прямо в авто медиків. Автомобіль "швидкої допомоги" відразу зупинили, і фельдшер почав надавати породіллі акушерську допомогу. На світ з'явився хлопчик вагою 3,2 кг і зростом 51 см.

Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.