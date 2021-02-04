У Києві жінку, яка наважилась на домашні пологи, терміново забрали до лікарні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".
Так, вчора, 3 лютого, у Києві лікарська бригада ЕМД успішно прийняла пологи у 37-річної жінки, яка вирішила народжувати вдома.
Зазначається, що це були вже її четверті пологи, і другі - позалікарняні.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Холостячка" Мішина та Еллерт з дітьми терміново залишають Україну, встряли в халепу: "Це вже кінець..."
Рідкісний кадр Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнув Мережу: "Які ви..."
Нові кадри пожежі в "Епіцентрі": палій "вирубив" охоронців супермаркету, відео
Окружну в Києві затягнуло чорним димом, видимість нульова: перші кадри з місця НП
"Процесом керував з пологового лікар… по телефону. У певний момент щось пішло не так, і породіллі довелося терміново звернутися до швидкої. У наших медиків є і такий досвід. Бригада успішно справилася з прийомом пологів - на світ з’явилася дівчинка", - йдеться в повідомленні.
Лікарі розповіли, що маму і новонароджену дитину було доправлено до пологового будинку.
"Бережіть себе та своїх рідних!" - звернулись медики до киян.
Раніше повідомлялось, що у Харківській області медики швидкої прийняли пологи у 23-річної дівчини прямо в спецавтомобілі. Виклик на пологи в одне з селищ Дворічанського району медики отримали 31 січня о 3:31. У жінки почалися пологи прямо в авто медиків. Автомобіль "швидкої допомоги" відразу зупинили, і фельдшер почав надавати породіллі акушерську допомогу. На світ з'явився хлопчик вагою 3,2 кг і зростом 51 см.
Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.