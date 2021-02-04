У Києві у трамвая відвалилось колесо прямо під час руху
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Відомо, що надзвичайна подія сталася на вулиці Кирилівська.
Так, у трамвая, який їхав в бік Оболоні, на ходу відпало колесо. Інцидент трапився сьогодні, 4 лютого.
Очевидці зробили фото на місці інциденту. Чи були в пасажири у вагоні трамвая в момент ДТП, поки що невідомо.
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За попередньою інформацією з соціальних мереж, вагон після втрати колеса ще і зійшов з рейок. Зараз пошкоджений вагон ставлять на рейки, після чого відправлять його на ремонт в Подільське трамвайне депо.
"Залізнична НП в Києві на вулиці Кирилівській, перехрестя Резервне, Поділ", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Києві на вулиці посеред житлових багатоповерхових будинків знайшли гранату.
Так, у столиці було знайдено гранату, для знешкодження якої на місце терміново виїхали правоохоронці та вибухотехніки. Для знешкодження гранати у столиці було перекрито рух на 10 хвилин. В коментарях кияни зазначили, що дана граната не є бойовою - вірогідніше за все, це була страйкбольна граната, яка не несе загрози життю та здоров'ю оточуючих.
Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.