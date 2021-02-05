У Києві жінку пограбували дві "ворожки"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Так, столичні оперативники затримали двох жінок, які пограбували киянку у центрі столиці.
Зазначається, що до поліції звернулась жінка та повідомила, що її пограбували невідомі на вулиці Лисенка, що у Шевченківському районі столиці. Оперативники затримали ймовірних підозрюваних на вулиці Богдана Хмельницького.
Грабіжниць було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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"Ми з’ясували, що дві зловмисниці підійшли до 37-річної жінки та хотіли нібито їй "поворожити". Коли вони побачили у своєї жертви гроші, вирвали їх з рук потерпілої та втекли у невідомому напрямку. Поліцейські швидко зреагували та затримали ймовірних підозрюваних. Ними виявились раніше несудимі мешканки Київської області 1974 та 1989 років народження", - повідомили в поліції.
За даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури повідомили фігуранткам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".
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