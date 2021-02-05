У Києві винесли вирок чоловіку, який пограбував песіонера

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, за даними правоохоронців, зловмисник відібрав у 84-річного дідуся сумку з пенсією та документами. За це він чотири роки відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.

Злочин стався у грудні минулого року. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення про грабіж у кафе на вулиці Вишгородській.

До правоохоронців звернувся потерпілий, який розповів, що після отримання пенсії він зайшов у кафе, щоб придбати додому готові страви. Розрахувавшись за їжу, пенсіонер вийшов у тамбур, де до нього підійшов незнайомець, притиснув до стіни та відібрав сумку, в якій було 12 тисяч гривень та документи.

Працівники карного розшуку за декілька днів встановили підозрюваного та затримали його за місцем мешкання. Ним виявився неодноразово судимий 51-річний уродженець Донецької області.

Грабіжнику вже винесли вирок - фігуранта засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що в Києві жінку пограбували дві "ворожки" на вулиці Лисенка, що у Шевченківському районі столиці. Оперативники затримали ймовірних підозрюваних на вулиці Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.