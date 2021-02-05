У Києві працівник закладу громадського харчування напав на журналіста та вкусив його

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, у столиці було повідомлено про підозру чоловіку, який напав на знімальну групу телеканалу.

Інцидент стався у середу, 3 лютого, неподалік від Київського політехнічного інституту.

За даними прокуратури, знімальна група ТРК "Київ" здійснювала репортаж у прямому ефірі з приводу роботи закладів громадського харчування вуличного типу. Під час репортажу журналістка з оператором зайшли до одного із таких закладів, однак його працівник агресивно відреагував на ЗМІ та виштовхав журналістів на вулицю.



Вони продовжили вести свій репортаж на вулиці, що теж не сподобалося працівнику закладу. Він вийшов на вулицю та з лайкою накинувся на знімальну групу, зокрема, намагався пошкодити знімальну техніку та вкусив оператора за палець.

Нападником виявився громадянин іншої держави 1980 року народження.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

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