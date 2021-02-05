На Київ насуваються серйозні морози, сніг та ожеледиця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, жителів столиці попереджають про значне погіршання погодних умов вже з понеділка, 8 лютого.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, 8 лютого у Києві очікуються хуртовини, значний сніг та ожеледиця.

"У понеділок синоптики прогнозують приріст снігу 15-20 см, пориви вітру та ожеледицю на дорогах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Укргідрометцентр попереджає жителів та гостей столиці про значне зниження температури. Вночі у місті очікується від 13 до 16 градусів морозу, вдень - від 7 до 10 градусів нижче нуля.

У КМДА наголошують, що фахівці радять під час морозу одягатися багатошарово, не забувати про рукавички, шапку та шарф, взувати сухе взуття, яке не здавлює ноги.

"Також не варто виходити на мороз голодними. А якщо проводите цілий день на вулиці, заходьте щогодини чи півгодини в тепле приміщення", - наголосили у КМДА.

Раніше повідомлялось, що на свято всіх закоханих, 14 лютого, буде найхолоднішим за 110 років. За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, температура вночі в Києві опуститися до -25 градусів, а вдень буде близько -14.

Нагадаємо, погода випробує українців на міцність, синоптики попередили про небезпеку: яким областям дістанеться найбільше.

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