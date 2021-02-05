Українці показали, як виглядає траса "Харків-Київ" на сьогоднішній день

Про це повідомляє Politeka з посиланням на харківський місцевий Telegram-канал.

Так, у мережі розповіли, що траса раптово перетворилася на "пральну дошку" для автомобілів. На проїжджій частині дороги асфальт буквально "зійшов" разом зі снігом.

"Траса Харків-Київ в районі селища міського типу Коротич. Величезні ями на дорогах! За 15 хвилин мінус чотири колеса. У всіх проїжджаючих машин погнуті диски", - скаржаться водії.

За їхніми словами, кожен з постраждалих водіїв "попав" на ремонт вартістю від 1200 гривень (20% середньостатистичної латки).

"Будьте обережні", - звернулись до водіїв.

На опублікованих фото можна помітити, що вся траса щільно вкрита ямами - вони знаходяться буквально одна на одній, тож об'хати їх бодай частково водії не можуть.

Раніше повідомлялось, що у Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту. Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт. Відповідне фото з'явилось у мережі.

"Вхід у Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Білгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.