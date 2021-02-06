"По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла на території одного зі столичних ринків. Сталося займання 1 - поверхового торгового павільйону, розміром 3х4 кв.м, з поширенням на 6 поруч розташованих продуктових павільйонів, загальною площею 300 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Через годину після гасіння, пожежу вдалося повністю ліквідувати. В результаті пожежі було знищено п'ять павільйонів.