Як передає Politeka.net, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Києві.
Рятувальники повідомили, що пожежа сталася на території ринку на вулиці Чорнобильській, 16/80, що у Святошинському районі.
Раніше ми повідомляли, що ввечері 2 лютого,надійшло повідомлення про пожежу в кафе-піцерії Papa Alessio (колишня "пляма"), що на Північно-Сирецькій.
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Відомо, що на виклик терміново прибули пожежні рятувальники ДСНС, поліцейські та лікарі.
В результаті пожежі ніхто не постраждав.
При цьому наголошується, що причиною загоряння закладу міг бути підпал.
Нагадаємо, у Києві полум'ям охопило багатоповерхівку, спливли деталі: "пожежники скидали виклик і їхали півгодини".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.