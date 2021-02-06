У Києві спалахнув продуктовий ринок

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Києві.

Рятувальники повідомили, що пожежа сталася на території ринку на вулиці Чорнобильській, 16/80, що у Святошинському районі.
"По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла на території одного зі столичних ринків. Сталося займання 1 - поверхового торгового павільйону, розміром 3х4 кв.м, з поширенням на 6 поруч розташованих продуктових павільйонів, загальною площею 300 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Через годину після гасіння, пожежу вдалося повністю ліквідувати. В результаті пожежі було знищено п'ять павільйонів.

На щастя, обійшлося без постраждалих і жертв. Причина пожежі поки невідома.

Раніше ми повідомляли, що ввечері 2 лютого,надійшло повідомлення про пожежу в кафе-піцерії Papa Alessio (колишня "пляма"), що на Північно-Сирецькій.

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Відомо, що на виклик терміново прибули пожежні рятувальники ДСНС, поліцейські та лікарі.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

При цьому наголошується, що причиною загоряння закладу міг бути підпал.

Нагадаємо, у Києві полум'ям охопило багатоповерхівку, спливли деталі: "пожежники скидали виклик і їхали півгодини".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.