Так, в українській столиці на Поштовій площі група підлітків розбила одну з вуличних вітрин . Відповідне відео виклала в сторіз користувачка Instagram @ssoonyyx .

На дане відео звернули увагу в столичних пабліках.

" Ось як би їхні батьки за свій рахунок все це відновили - претензій би не було . Що в цих малолітніх головах ? Київ , Поштова площа " , - йдеться в повідомленні на Telegram - каналі спільноти .