У Києві підлітки розтрощили вітрину на Поштовій площі, зняли це на відео та ще й запостили собі на сторінки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в українській столиці на Поштовій площі група підлітків розбила одну з вуличних вітрин. Відповідне відео виклала в сторіз користувачка Instagram @ssoonyyx.
На дане відео звернули увагу в столичних пабліках.
"Ось якби їхні батьки за свій рахунок все це відновили - претензій би не було. Що в цих малолітніх головах? Київ, Поштова площа", - йдеться в повідомленні на Telegram-каналі спільноти.
Слід зазначити, що на момент публікації профіль користувачки, яка опублікувала відео інциденту в Instagram, вже був недоступний.

Тим не менш, користувачі все одно відшукали дівчину навіть під новим ім'ям. Вона, у свою чергу, поскаржилась, що їй масово пишуть з приводу цього інциденту, хоча вона нібито не має відношення до цього, а тільки знімала те, що відбувається.

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Раніше повідомлялось, що у Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту. Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт. Відповідне фото з'явилось у мережі.

Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.