У Києві підлітки розтрощили вітрину на Поштовій площі, зняли це на відео та ще й запостили собі на сторінки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Тим не менш, користувачі все одно відшукали дівчину навіть під новим ім'ям. Вона, у свою чергу, поскаржилась, що їй масово пишуть з приводу цього інциденту, хоча вона нібито не має відношення до цього, а тільки знімала те, що відбувається.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Полякову зацькували через приниження Кароль, зірці довелося вибачитися: "У Тіни дуже сумний..."
51-річна Лопес сміливо вигнулася і збентежила фігурою в білому боді: "Як можна приховувати таке..."
Остапчук засумнівався у своєму шлюбі з новою дружиною, несподіване зізнання: "Ми не можемо..."
"За кілька днів до дня народження": зупинилося серце геніальної актриси, хвороба виявилася сильнішою
Раніше повідомлялось, що у Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту. Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт. Відповідне фото з'явилось у мережі.
Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.