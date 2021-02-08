У Києві водії через складні погодні умови буквально не можуть проїхати по дорозі вгору - машини просто з'їжджають вниз

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал KIEVMAP.

Так, у мережі з'явилось відео, як водії намагаються "подолати" слизьку дорогу.

На опублікованих кадрах можна побачити, що водії намагають проїхати по дорозі, однак через ожеледицю з'їжджають вниз. Досвідченим водіям вдавалось подолати цю перешкоду, однак більшості довелось робити по декілька спроб, щоб все ж проїхати складну ділянку дороги.

"А ось такі пригоди у водіїв сьогодні на Татарці. Вулиця Соляна", - йдеться у підписі до відео.

Автори відео коментують, що подібна ситуація на цій дорозі відбувається щоразу, коли у столиці сильний дощ або сніг.

"Кожен снігопад у нас починається шоу "Слабоумство і відвага". Іноді і в дощ таке відбувається", - коментує автор відео.

Раніше повідомлялось, що на трасі "Київ-Чоп" сталася ДТП за участі маршрутки і снігоочисної машини. Автопригода сталася 8 лютого близько сьомої години ранку на автодорозі поблизу села Синів колишнього Гощанського району. Травм зазнало троє пасажирів, яким допомогли на місці. Ще одного пасажира доставили до лікарні з незначними тілесними ушкодженнями.

Нагадаємо, у Києві весь тиждень протримаються сильні морози зі снігом: який день стане найхолоднішим.

Як повідомляла Politeka, погода наробить біди в Україні, рятувальники попередили про небезпеку: кому дістанеться найбільше.

Також Politeka писала, що зима задасть українцям прочуханку, погода різко зміниться: "значні опади накриють...".