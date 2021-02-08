У Києві чоловіка викрали, погрожували та вивезли до лісу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної полції Києва.

Так, у столиці правоохоронці затримали осіб, які вивезли чоловіка до лісу та, ймовірно, вчинили розбій.

Зазначається, що на тлі цього інциденту у місті було введено план "Перехоплення". Заявник повідомив, що незнайомці на автомобілі вивезли його до лісу. Там йому погрожували ножем, відібрали обручку та телефон. На щастя, чоловік зміг запам'ятати частину номерного знаку та описати автомобіль нападників.

Подія сталася неподалік площі Тараса Шевченка. Патрульні розшукали автомобіль, описаний заявником, на бульварі Вацлава Гавела.

За даними правоохоронців, у салоні авто перебували четверо осіб, для затримання яких патрульним довелося застосувати фізичну силу та кайданки. У одного з чоловіків інспектори виявили телефон, описаний заявником, а в салоні авто знайшли вкрадену обручку.

Один з затриманих намагався представлятися охоронцям порядку чужим ім'ям. Як з'ясували патрульні, чоловік перебуває у розшуку за подібний злочин. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

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