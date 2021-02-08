У Києві десятки будинків залишились без опалення і гарячої води
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".
Так, через прорив біля Лаври прорвало трубу. В результаті надзвичайної події майже сотня будинків залишилися без тепла і води.
Комунальники вже прибули на місце та обіцяють все полагодити вже до кінця дня.
"Прорив тепломережі біля Києва-Печерської лаври залишив без опалення і гарячої води 86 будинків. На місці працюють комунальні служби, які до кінця дня повинні все полагодити", - йдеться в повідомленні.
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Також про подію повідомили у КМДА.
За даними столичної влади, аварія сталася в понеділок, 8 лютого, близько другої години ночі, на вулиці Лаврській, 13.
Відзначається, що аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і проводить ремонтні роботи, які планують закінчити до кінця дня.
У КМДА також зазначили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987 року).
Раніше повідомлялось, що у Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту. Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт. Відповідне фото з'явилось у мережі.
Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.