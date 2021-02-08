Обіцяють все полагодити до кінця дня

У Києві десятки будинків залишились без опалення і гарячої води

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".

Так, через прорив біля Лаври прорвало трубу. В результаті надзвичайної події майже сотня будинків залишилися без тепла і води.

Комунальники вже прибули на місце та обіцяють все полагодити вже до кінця дня.

"Прорив тепломережі біля Києва-Печерської лаври залишив без опалення і гарячої води 86 будинків. На місці працюють комунальні служби, які до кінця дня повинні все полагодити", - йдеться в повідомленні.

Також про подію повідомили у КМДА.

За даними столичної влади, аварія сталася в понеділок, 8 лютого, близько другої години ночі, на вулиці Лаврській, 13.

Відзначається, що аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і проводить ремонтні роботи, які планують закінчити до кінця дня.

У КМДА також зазначили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987 року).

Раніше повідомлялось, що у Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту. Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт. Відповідне фото з'явилось у мережі.

Нагадаємо, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.