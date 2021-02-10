У Києві сталася смертельна ДТП за участі неповнолітнього, який сів за кермо, будучи п'яним

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Трибуну Бровари".

Аварія сталася в суботу, 6 лютого, близько 22.40.

Так, у Броварах на вул. Київській в районі Розвилки трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Chevrolet Lacetti та Honda Accord.

В поліції розповіли, що у постраждалих автівках під час ДТП перебували тільки водії. Після зіткнення каретами швидкої допомоги їх повезли до броварської лікарні.

"Обидві автівки рухались вулицею Київською в бік Києва. Водій Chevrolet Lacetti на Розвилці зупинився, аби здійснити розворот біля вулиці Ярослава Мудрого. У цей час позаду нього на великій швидкості їхав автомобіль Honda Accord, який і в'їхав у Chevrolet. Постраждалі водії – мешканці Броварів", - розповів правоохоронець.

Він наголосив, що удар у ліве заднє крило Chevrolet Lacetti був такої сили, що автомобіль відкинуло на 60 метрів. Honda Accord також за інерцією з'їхала на узбіччя, знесла дорожній знак та пошкодила світлофор.

Знайомі постраждалого водія Chevrolet Lacetti розповіли, що у лікарні від отриманих у аварії травм чоловік помер. Йому було близько 40 років, він працював таксистом, але на момент трагічного зіткнення не був на маршруті, а їхав у своїх справах.

За кермом Honda Accord перебував молодий чоловік, який після аварії був при тямі з ознаками алкогольного сп'яніння. Відомо, що водій - неповнолітній 2004 року народження.

Нагадаємо, маршрутка з пасажирами зіткнулася на трасі "Київ-Чоп", кадри масштабної ДТП: людей розвозять по лікарнях.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.