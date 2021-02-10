У Києві врятували батька чотирьох дітей, який намагався накласти на себе руки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Так, столичні патрульні врятували чоловіка, який вирішив вкоротити собі віку, залишивши вдома четверих малолітніх дітей.

Зазначається, що правоохоронці отримали виклик на вулицю Кадетський Гай. Сусіди розповіли, що з ночі чули крики з квартири, але звернулися до поліції тільки о 05.00.

Прибувши на місце виклику, патрульні з'ясували, що мешканець квартири виліз за балкон 14-го поверху та кричав, що стрибне донизу.

"Я бачив Бога, я таке переживаю вперше", - кричав він з балкона багатоповерхівки.

"Зважаючи на його поведінку, інспекторам довелося затримати чоловіка з застосуванням кайданок та фізичної сили", - йдеться в повідомленні.

У квартирі, де проживав чоловік, перебували четверо малолітніх дітей без нагляду. На щастя, діти поводили себе спокійно. Патрульні викликали на місце події екіпаж з протидії домашньому насильству та службу у справах дітей. Батька шпиталізували у спеціалізований заклад, а дітей оглянули лікарі.

"Наголошуємо, що насильство не треба терпіти чи замовчувати. Це не "сімейна справа", а правопорушення!" - наголосили в поліції.

Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.