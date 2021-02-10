Киян попереджають про різке погіршення погодних умов у столиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, в найближчі декілька днів на столицю чекає різке похолодання та хуртовини.
"Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов у столиці: сніг, хуртовини та похолодання. За прогнозом Укргідрометцентру, удень 11 лютого та вночі 12 лютого у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг", - йдеться в повідомленні.
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За прогнозами синоптиків, пориви вітру у Києві сягатимуть 15-20 м/с, також очікуються хуртовини. На дорогах – снігові замети та ожеледицю.
Крім того, у п'ятницю і суботу, 12 та 13 лютого, в українській столиці очікується значне зниження температури, на тлі чого скасовуються всі ярмарки.
"Звертаємо увагу: сільськогосподарські ярмарки у столиці скасовано до покращення погодних умов", - повідомляють у КМДА.
Раніше повідомлялось, що вранці та вдень 10 лютого у Київській області оголошено І рівень небезпеки, жовтий. З моменту початку негоди бійці ДСНС вивільнили зі снігових заметів 420 автомобілів (з них 15 карет "швидкої допомоги" і 10 автобусів) і надали допомогу 709 особам.
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