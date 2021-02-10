У Києві чоловік отримав 11 років тюрми за жорстоке вбивство двірника

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Відомо, що обвинувачений у вбивстві протягом трьох років переховувався від слідства.

Так, за даними прокуратури, 36-річний раніше судимий чоловік з Луганської області три роки переховувався від слідства за вбивство двірника на Печерську та зберігання боєприпасів. Злочин стався у листопаді 2016 року у будинку по вул. Мечникова на Печерську. Перебуваючи у приміщенні двірника, 36-річний чоловік під час раптово виниклого конфлікту завдав двірнику численних ударів в голову, від яких той помер.



Переконавшись, що двірник мертвий, зловмисник підпалив ганчір’я у двірницькій, щоб приховати сліди злочину та ускладнити ідентифікацію тіла, а потім зник з місця події.

Він переховувався від правоохоронних органів майже три роки. У ході досудового розслідування слідство отримало висновки понад 20 експертиз, які допомогли встановити особу підозрюваного. Наприкінці вересня 2019 року він був затриманий та взятий під варту без права внесення застави.

Також було встановлено, що чоловік переховував в районі станції метрополітену "Арсенальна" боєприпаси — гранату РГД-5, яка була вилучена та виявилася у боєздатному стані.



Уродженця Луганщини було засуджено до 11 років позбавлення волі.

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