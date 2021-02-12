На в'їздах до української столиці тепер чергує важка техніка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.
Відомо, що таку техніку розмістили на в'їздах до Києва на випадок, якщо у снігу застрягнуть фури або інший крупний транспорт.
"На в'їздах до Києва чергує важка техніка на випадок, якщо фури або інший габаритний транспорт застрягне в снігу. При цьому, як зауважив наш журналіст, дороги на в'їзді в столицю розчищені. Пробок в місті немає", - йдеться в повідомленні.
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Як видно на опублікованих кадрах, на в'їздах до столиці тепер чергують поліцейські БТРи. Також, за даними поліції, для боротьби із негодою була задіяна і інша спецтехніка силовиків - зокрема, трактори.
Раніше повідомлялось, що киян попередеили про значне погіршення погодних умов у столиці. Зокрема, у п'ятницю і суботу, 12 та 13 лютого, в українській столиці очікується значне зниження температури, на тлі чого скасовуються всі ярмарки. Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов у столиці. До кінця тижня у КИєві будуть снігопади, хуртовини та різке зниження температури.
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