У Києві в результаті сильних снігопадів обвалився дах ресторану

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, ввечері у четвер, 11 лютого, в Голосіївському районі Києва на житловому масиві "Теремки" від великої кількості снігу обвалився дах у ресторані.

Йдеться про рестроран Eshak, що знаходиться на вулиці Маршала Конєва, 10/1. У будівлі обвалився дах літньої тераси.

"У ресторані Eshak на Теремках від великої кількості снігу впав дах літньої тераси. Ну, все логічно, як би не літо вже", - йдеться у підписі до відео.

За даними українських ЗМІ, власником закладу є Олександр Орлов — 49-річний бізнесмен з Москви, президент холдингу Bulldozer Group, до мережі якого входить Eshak, а аткож ресторани Guramma Italiana, Queen на Набережному шосе, комплекс Queen Country Club в Козині та "Фішбар Риба-Пила" і "Жовте море". Нещодавно він відкрив у Москві ресторан "Хорошая девочка", концепцію якого правозахисники назвали сексистською і навіть шовіністською.

Також відомо, що наприкінці грудня в іншому ресторані Eshak на Васильківській сталась пожежа.

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