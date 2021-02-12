Київська влада надала роз'яснення з приводу того, як довго у столиці будуть закриті школи і дитсадки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на телеканал "Україна 24".
Так, в ефірі українського телеканалу заступник голови КМДА Володимир Бондаренко розповів, що школи та дитячі садочки Києва планують відкрити вже з понеділка, 15 лютого. Проте, за певних обставин обмеження можуть і продовжитися.
За його словами, остаточне рішення приймуть сьогодні, 12 лютого, до кінця дня.
"Станом на цей час поки говоримо про те, що школи і дитячі садки з понеділка будуть працювати. Дистанційний режим ввели тільки на два дні", – зазначив Бондаренко.
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Проте через негоду дистанційний формат навчання можуть продовжити.
"Якщо ми будемо розуміти і мати відповідні рекомендації не лише щодо різкого зниження температури, але про неможливість нормально дістатися через снігопад, звичайно, можемо продовжити такий дистанційний режим. Але поки таке рішення не прийнято", - наголосив він.
Раніше повідомлялось, що киян попередеили про значне погіршення погодних умов у столиці. Зокрема, у п'ятницю і суботу, 12 та 13 лютого, в українській столиці очікується значне зниження температури, снігопади, хуртовини та різке зниження температури.
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