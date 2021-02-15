У Києві сталася смертельна надзвичайна подія - людина намагалась потрапити в квартиру і випала з вікна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Відомо, що трагедія сталася на Дарницькому бульварі у Києві.

"Нещасний випадок під час спроби проникнути в житло, людина випала з вікна. Розбивлася на смерть. На місці працюють поліція, медики, слідчо-оперативна група і рятувальники КАРС", - йдеться в повідомленні з посиланням на інформовані джерела в КАРС.

При цьому в повідомленні немає інформації про особу людини та причини, з яких вона намагалась потрапити у житло.

В коментарях до новини одні кияни припускають, що трагедією закінчилась невдала спроба пограбування, інші - що людина з певних причин могла у такий спосіб намагатись потрапити до власної оселі.

Раніше повідомлялось, що столичні патрульні врятували чоловіка, який вирішив вкоротити собі віку, залишивши вдома четверих малолітніх дітей.

У квартирі, де проживав чоловік, перебували четверо малолітніх дітей без нагляду. На щастя, діти поводили себе спокійно. Патрульні викликали на місце події екіпаж з протидії домашньому насильству та службу у справах дітей. Батька шпиталізували у спеціалізований заклад, а дітей оглянули лікарі.

Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.