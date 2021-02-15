Під Києвом медики врятували дитину, народжену жінкою вдома

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, у Броварах Київської області медики швидкої допомоги дивом врятували новонародженого, який не дихав протягом 20 хвилин. Малюк з'явився на світ під час домашніх пологів, які приймав співмешканець породіллі.

Лікарка Павлина Левчук розповіла, що реанімувати вже мертву дитину їй довелося вперше за майже 50 років роботи лікарем. За її словами, хлопчик з'явився на світ без ознак життя.

"Мама лежала на ліжку, на грудях лежало це дитя бездиханне, синє, воно не кричало, не дихало. І це вже пройшло 20 хвилин", - сказала лікарка.

Медик зазначила, що разом з фельдшером Ольгою Прохоренко вони намагалися запустити серце дитини, але протягом п'яти хвилин це не давало жодних результатів - ознак життя не було. Лише потім хлопчик нарешті закричав.

Дитину доставили до реанімаційного відділення, зараз життю новонародженого нічого не загрожує. Мати немовляти так і не пояснила лікарям, чому вона вирішила народжувати вдома.

Сусіди кажуть, що родина є неблагополучною, а у жінки є ще четверо дітей.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка продала свою дитину китайській парі: "отримала 400 тисяч гривень...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.