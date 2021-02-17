У Києві 31-річний чоловік грабував дітей на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, правоохоронці затримали серійного грабіжника, який відбирав мобільні телефони у малолітніх.

За даними правоохоронців, чоловік силою забирав ґаджети у дітей. Наразі затриманому оголошено про підозру у вчиненні кількох злочинів, він знаходиться під вартою та може отримати до шести років тюрми.

З початку року до чергової частини Дарницького управління поліції надійшла низка повідомлень про пограбування дітей. Батьки потерпілих пояснювали, що на вулиці невідомий чоловік залякував хлопчиків віком від 10 до 14 років та забирав в них мобільні телефони.

Грабіжником виявився раніше судимий за вчинення грабежу та шахрайства 31-річний киянин, який звільнився з місця позбавлення волі у жовтні минулого року.

"Ми встановили причетність затриманого до п’яти пограбувань. Чоловік стежив за дітьми у безлюдних місцях, підходив та розповідав вигадану історію, нібито у його брата хтось неподалік забрав мобільний телефон і йому необхідно перевірити "мобілку" потерпілого на предмет можливого викрадення. Після чого брав телефон для "перевірки" та зникав з місця, а при відмові дітей віддавати телефон добровільно, погрожував їм застосуванням сили. Телефони зловмисник здавав до ломбардів або продавав у місцях стихійної торгівлі", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

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