У Києві жінка народжувала вдома, перебуваючи на відеозв'язку з акушером

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".

Так, киянка, зв'язавшись з акушером по Skype, народила недоношену дитину.

За даними журналістів, у Дарницькому районі бригада екстренної медичної допомоги приїхала на виклик до 26-річної жінки, яка народжувала вдома, а пологи у неї "приймав" лікар по Skype.

У "Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" розповіли, що немовля народилося недоношеним на 36-му тижні. Мати дитини на обліку жіночої консультації не перебувала, а бригаду швидкої викликав чоловік породіллі.

"Медики нагадують, народжувати жінкам вдома не заборонено законодавством України, однак слід розуміти всі можливі наслідки таких пологів. За словами акушера-гінеколога КНП "Київської міської пологовий будинок №6" Наталі Яремчук, в її лікарню жінок, які вирішили народжувати вдома, але щось пішло не так, привозять приблизно два рази на місяць", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Броварах Київської області медики швидкої допомоги дивом врятували новонародженого, який не дихав протягом 20 хвилин. Малюк з'явився на світ під час домашніх пологів, які приймав співмешканець породіллі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка продала свою дитину китайській парі: "отримала 400 тисяч гривень...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.