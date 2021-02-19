Дорожній знак впав у центрі Києва на два автомобілі.
Про це з'явилося відео на сторінці популярного пабліку в "Facebook".
Неприємний інцидент стався в столиці України місті Києві. На очах у багатьох свідків сталося падіння дорожнього знака. На жаль, металевий прямокутний знак, що впав з чималої висоти, встиг пошкодити автомобілі.
Це сталося в центрі міста, на головній вулиці. Звичайно, радує та обставина, що ніхто з людей не постраждав. Однак, досить імовірно, що водії авто, можливо, були шоковані подією.
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Ми не знаємо, якої шкоди було завдано транспортним засобам, а також хто оплатить ремонт. Можливо, виниклі претензії водії Nissan і Seat озвучать місцевим комунальникам.
Засмучує та обставина, що така помітна річ не була закріплена відразу. У невеликому відео добре видно, як дорожній знак розгойдується на вітрі. Дуже може бути, що в такому небезпечному становищі він провів не одну годину.
Після чого не витримують кріплення, і знак приземляється на дахи відразу двох автомобілів. Ролик був знятий з салону проїжджаючої повз машини.
Ще раз наголошуємо, що це сталося на головній вулиці Києва, де дорогами пересуваються не лише прості громадяни, а й чиновники.
Поки відповідальні особи, в чиєму відомстві повинні відповідати за розміщення і надійну установку знаків, ніяк не відреагували на подію.
У коментарях користувачі поспівчували водіям машин, що потрапили під дорожній знак. Деякі помітили, що недалеко від місця падіння знаходиться київська мерія, а також відзначили роботу комунальників.
Нагадавши, в Одесі авто знесло знак і світлофор.
Як повідомляла Politeka, під Одесою порушник збив поліцейського.
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