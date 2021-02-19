У Києві за добу підтвердилось ще понад півтисячі нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Так, за минулу добу, 18 лютого, коронавірусом заразились ще 544 киянина. Загалом від початку піндемії коронавірусом заразились 133 891 киянин.

Протягом минулої доби ковід підтвердився у 299 жінок, 218 чоловіків і 27 дітей.

Також протягом доби від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли семеро киян.

Загалом, за весь час пандемії, 2564 киянина померли від ковіда.

Кличко також повідомив, що 79 пацієнтів вчора госпіталізували з коронавірусом. Інші хворі перебувають на самоізоляції та лікуються вдома.

Подолали коронавірус за добу 897 киян, а загалом після ковіда одужали 91 037 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах столиці: Дарницькому (111), Дніпровському (82) та Деснянському (79).

"У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1065 хворих на коронавірус. Із них 2 дитини. 676 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 819 людей. Під апаратами ШВЛ – 27 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва – майже 27%", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні посилюють карантин.

Як повідомляла Politeka, у Києві зафіксовано різке зростання захворюваності.

Також Politeka писала, коронавірус продовжує забирати життя видатних українців.