У Києві у нідерландського дипломата вкрали велосипед

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, перший секретар посольства Королівства Нідерландів в Україні Лодевейк Смоор розповів у соцмережі, що сам їздить щодня на роботу на велосипеді, однак одному з його колег "пощастило менше".

"В останній раз його велосипед бачили перед Національним антикорупційним бюро в понеділок. Хто бачив, повідомте мені", - написав він.

У мережі також повідомляють, що велосипед вкрали у центрі столиці, біля будівлі НАБУ.

"Реалії України. А Ви як думали, пан дипломат? У центрі Києва у нідерландського дипломата вкрали велосипед прямо біля будівлі НАБУ. Чоловік вже подав заяву в поліцію. Знайомий дипломата з цієї нагоди назвав Україну "країною варварів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві компанія підлітків побила двох чоловіків, в результаті чого один з них опинився у реанімації. Інцидент стався ще тиждень тому, 11 лютого. На станції метро "Університет" підлітки-борці влаштували бійку з двома хлопцями, які служать в силовій структурі, будучи в старших офіцерських званнях. В результаті один з потерпілих опинився у реанімації.

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Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.