У Києві затримали адміністраторку так званої "групи смерті" у соцмережі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Апостроф".

Зазначається, що у жінки, яка була адміністраторкою групи у соцмережі, яка підштовхувала дітей до самогубства, виявили психічні відхилення.

Начальниця управління ювенальної превенції Нацполіціі Лариса Зуб розповіла, що в даний час активізувалися старі "ігри" в соцмережах, які підбурюють підлітків до самогубства.

"Не так давно була виявлена ​​дівчина, яка була куратором однієї з таких ігор і втягнула 13 дітей в спілкування, пов'язане з підбурюванням до вчинення самогубства. Зараз вона знаходиться на лікуванні, у неї психічні відхилення", - розповіла Зуб.

За її словами, у минулому році діти віком від 8 до 17 років вчинили 137 самогубств. Найчастіше на самогубство йдуть підлітки від 14 до 17 років. При цьому хлопці вдвічі частіше за дівчат зводять рахунки з життям. Дівчата, як правило, роблять це демонстративно.

Як відомо, "групи смерті" - це сторінки у соцмережі переважно суїцидального змісту. Долучившись до спільноти, підлітки отримають різні завдання, а кінцем "квесту" стає самогубство.

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