Стало відомо, ким був 52-річний чоловік, загиблий від рук таксиста з Азербайджана на дорозі в Києві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис колишнього глави Державної митної служби Анатолія Макаренка у соцмережі.

Так, стало відомо, що жертвою конфлікту на дорозі в центрі української столиці 19 лютого, коли таксист двома ударами вбив чоловіка, виявився колишній працівник митниці - 52-річний Владислав Корнієнко.

"Корнієнко Владислав Леонідович... Скромна, порядна людина. Добросовісний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19 лютого в центрі Києва. Кадри цієї трагедії обійшли всі телеекрани. Сподіваюся, вбивця буде покараний не лише земним судом. А Владиславу Леонідовичу - царство небесне", - написав він.

Як відомо, 19 лютого на дорозі в центрі Києва стався конфлікт на пішоходному переході. 28-річний таксист вийшов з машини та наніс два удари пішоходу, в результаті чого той впав на бруківку та помер на місці. Таксист одразу ж повернувся в машину ті втік з місця трагедії. Згодом правоохоронці затримали його на лівому березі столиці. Донька загиблого розповіла, що дізналась про загибель батька з новин.

Нагадаємо, спливли нові деталі трагічних розборок на дорозі в Києві: "дочка дізналася про те, що трапилося, з новин".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.