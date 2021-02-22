У Києві затримали посадовця податкової служби за передачу секретних даних терористам "ДНР"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, СБУ задокументувала та заблокувала злочинну діяльність посадовця державної податкової служби, який надавав сприяння терористичній організації "ДНР".
Зазначається, що підполковник податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України протягом тривалого часу несанкціоновано копіював інформацію, що обробляється в автоматизованих системах.
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Зокрема, зловмисник передавав кураторам з окупованих територій Донбасу персональні дані працівників правоохоронних та розвідувальних органів України, інформацію про проведені установами закупівлі, стан виконання державного оборонного замовлення, а також іншу стратегічно важливу для держави інформацію.
Посадовцю повідомлено про підозру, а також було проведено обшуки за місцем проживання, за місцем роботи та імовірних місць зберігання доказів протиправної діяльності. У ході слідчих дій вилучено технічні прилади та документи, які беззаперечно підтверджують злочинну діяльність підозрюваного.
Посадовцю загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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