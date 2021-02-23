В Києві затримали банду злодійок, які попадаються на крадіжці, але їх не притягують до відповідальності



Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".



Цього разу злодійок спіймали на гарячому біля" Метрограда", коли вони намагалися обікрасти жінку.

"Тупо вся банда неодноразово судима і продовжує свою брудну справу далі. Ну, як так? Де той здоровий глузд і правосуддя?"- обурюються автори публікації.

Раніше повідомлялося про ще одну трагедію на воді в Києві. Так, 21 лютого на очах у водіїв чоловік стрибнув з північного мосту. Жалісливі громадяни повідомили про це по телефону в службу порятунку, зазначивши, що невідомий виліз на огорожу переправи.

Негайно було направлено на місце події водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальникам довелося обстежити близько 3 000 метрів берегової лінії для знаходження потонулого.

Нагадавши, понад 70 рятувальників кинулися на пошуки киянина, працює техніка: фото і подробиці переполоху.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.