У Києві Служба безпеки України залишила красномовне "послання" країні-агресору

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, поряд із російським посольством у Києві з'явився бігборд із нагадуванням про те, що Крим - це Україна.

Відповідне фото було зроблене біля будівлі дипломатичного представництва РФ, яке розташоване на вулиці Повітрофлотський проспект, 27.

"Просто фото, просто посольство РФ у Києві, просто констатація факту: Крим - це Україна!" - прокоментували в СБУ.

Примітно, що фото такого бігборда СБУ опублікувала 24 лютого, на наступний день після російського свята "захисника вітчизни".

У коментарях українці доволі скептично відреагували на таку інсталяцію, зазначивши, що посольства РФ у Києві взагалі не мало б бути.

Раніше повідомлялось, що СБУ задокументувала та заблокувала злочинну діяльність посадовця державної податкової служби, який надавав сприяння терористичній організації "ДНР". За даними СБУ, підполковник податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України протягом тривалого часу несанкціоновано копіював інформацію, що обробляється в автоматизованих системах.

Нагадаємо, "заступник міністра ДНР" засвітився в Києві, фото: "працює політтехнологом і піарником".

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