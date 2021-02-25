Після падіння з 8 поверху залишилася жива 12-річна киянка

Про це пише "OBOZREVATEL".

Важко собі уявити, щоб після падіння з великої висоти хтось залишився живий. Однак мешканка однієї з київських багатоповерхівок залишилася в живих після падіння з великої висоти.

Подія трапилася 24 лютого в місті Києві (Святошинський район) по вулиці Зодчих, 62-А. Квартира 12-річної дівчинки знаходилася на 8 поверсі місцевої багатоповерхівки. Зараз ніхто не може поки сказати, яким чином підліток, вийшовши на балкон, впав вниз.

За інформацією обізнаних джерел, дівчинка після стрімкого падіння отримала серйозні травми.

На щастя, впав підлітка швидка допомога швидко госпіталізувала в місцеву лікарню. При цьому дитина була живою. Там медичні працівники надали їй негайну допомогу.

Однак поки слідство не розкрило причини події. Чому сталося так, що дитина опинилася на балконі без нагляду дорослих.

Зараз у цій справі працює слідча бригада, яка, будемо сподіватися, встановить послідовність подій, а також розкриє всі деталі події.

На жаль, це не перший випадок такий випадок зазначений у зведеннях. Так, вік людей захотіли звести рахунки з життям коливається від 12 до 90 років.

Наприклад, у тому ж Святошинському районі 19 січня з 16 поверху впав 19-річний хлопець. Врятувати його не вдалося.

Загибеллю закінчилося і падіння з 15 поверху хлопчика, що приїхали лікарі констатували смерть.

Нагадавши, в Одесі дівчинка 13 років стрибнула під поїзд.

Як повідомляла Politeka, під Харковом зник 14 річний підліток.

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