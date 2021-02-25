У Києві довгожителька відсвяткувала свій 103-й день народження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Газета Дарницькі вісті" у соцмережі.

Так, стало відомо про те, що жителька Києва нещодавно відсвяткувала своє 103-річчя.

"Дарницький район багатий на довгожителів. Нашій дарничанці Таісії Хаїмівні Виноградовій виповнилось 103 роки!" - йдеться в повідомленні.

Також жінка поділилась секретом довгого та щасливого життя:

радійте кожному дню;

любіть і будьте любимими;

хваліть своїх ближніх;

робіть добро для інших;

будьте щирими і обов'язково з посмішкою йдіть по життю.

"Щиро бажаємо іменинниці - многая літа!!! А нам - брати приклад!" - додали в повідомленні.

Також у дописі розмістили фото, на якому щаслива іменинниця святкує свій день народження. На світлині вона посміхається, а перед нею стоїть торт зі свічками у формі цифр 103.

У коментарях кияни приєднались до привітань і побажали жінці міцного здоров'я та благополуччя.

"Многая літа", "Вітаємо!", "Міцного здоров'я вам!", "З днем народження! Бажаю ще багато років щасливого життя", - пишуть у коментарях.

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