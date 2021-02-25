У Києві довгожителька відсвяткувала свій 103-й день народження
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Газета Дарницькі вісті" у соцмережі.
Так, стало відомо про те, що жителька Києва нещодавно відсвяткувала своє 103-річчя.
"Дарницький район багатий на довгожителів. Нашій дарничанці Таісії Хаїмівні Виноградовій виповнилось 103 роки!" - йдеться в повідомленні.
Також жінка поділилась секретом довгого та щасливого життя:
42-річна Ані Лорак щаслива і більше не самотня, фото ніжностей: "Мій захисник"
Знайдено тіло відомого російського актора, перші деталі трагедії: "Страждав..."
"Холостяк" Макс Михайлюк публічно відчитав вагітну кохану: "Застебнись"
Щасливий Горбунов не стримав почуттів в обіймах красуні Осадчої: "Це відбулося!"
Трагічна звістка облетіла Харків: зупинилося серце дівчини, яку збили в резонансній ДТП
- радійте кожному дню;
- любіть і будьте любимими;
- хваліть своїх ближніх;
- робіть добро для інших;
- будьте щирими і обов'язково з посмішкою йдіть по життю.
"Щиро бажаємо іменинниці - многая літа!!! А нам - брати приклад!" - додали в повідомленні.
Також у дописі розмістили фото, на якому щаслива іменинниця святкує свій день народження. На світлині вона посміхається, а перед нею стоїть торт зі свічками у формі цифр 103.
У коментарях кияни приєднались до привітань і побажали жінці міцного здоров'я та благополуччя.
"Многая літа", "Вітаємо!", "Міцного здоров'я вам!", "З днем народження! Бажаю ще багато років щасливого життя", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що нова напасть обрушилася на українців, і це не вірус: "температура до 39-40 градусів...".
Як повідомляла Politeka, вірус завдав нового удару по українцям, в МОЗ оголосили про додаткові обмеження: "на тиждень закриють...".
Також Politeka писала, що у Києві лікарі масово відмовилися робити щеплення від коронавірусу: "з 24 співробітників тільки двоє...".