Стало відомо, де в Київській області найвища захворюваність китайським вірусом
Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації.
25 лютого в Київській області зареєстровано 548 нових випадків захворювання COVID -19.
Де найвища захворюваність:
Бучанський район-135;
Білоцерківський район-122;
Обухівський район-81;
Бориспільський район-65;
Броварський район-60;
Вишгородський район-52;
Фастівський район-33.
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Раніше повідомлялося, що в Києві водій таксі збив людину, яка переходила дорогу на зелене світло. Аварія сталася на перехресті. В результаті ДТП пішохід отримав травму ноги.
Так, на перехресті Бучми та Миколайчука сталася ДТП: таксист Uber прямо на регульованому пішохідному переході збив чоловіка, який переходив дорогу на зелене (для пішоходів) світло.
Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.