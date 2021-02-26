Стало відомо, де в Київській області найвища захворюваність китайським вірусом

Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації.

25 лютого в Київській області зареєстровано 548 нових випадків захворювання COVID -19.

Де найвища захворюваність:

Бучанський район-135;

Білоцерківський район-122;

Обухівський район-81;

Бориспільський район-65;

Броварський район-60;

Вишгородський район-52;

Фастівський район-33.

Раніше повідомлялося, що в Києві водій таксі збив людину, яка переходила дорогу на зелене світло. Аварія сталася на перехресті. В результаті ДТП пішохід отримав травму ноги.

Так, на перехресті Бучми та Миколайчука сталася ДТП: таксист Uber прямо на регульованому пішохідному переході збив чоловіка, який переходив дорогу на зелене (для пішоходів) світло.

Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.