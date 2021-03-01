У Києві "накрили" ботоферму, яка працювала на кураторів з країни-агресора

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.

Відомо, що ботофера працювала в інтересах країни-агресора, а також деяких українських політсил - очевидно, з проросійською ідеологією.

Так, українська спецслужба заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тисяч акаунтів, яка працювала на замовлення кураторів з Росії і деяких українських політичних сил.

За даними СБУ, ботоферму організували троє мешканців української столиці. Вони зареєстрували акаунти в електронних поштових скриньках заборонених російських поштових сервісів. Зокрема, у жовтні минулого року під час проведення виборів до місцевих рад зловмисники розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Вони штучно підвищували соціальну напругу у суспільстві та "накручували" голоси у соцопитуваннях. Також працівники ботоферми штучно збільшували кількість замовних перепостів і коментарів окремих лідерів громадської думки та політичних діячів.

При цьому оплата "послуг" киян проходила через заборонені російські електронні гаманці, що забезпечувало анонімність замовникам.

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