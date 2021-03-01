У Києві "накрили" ботоферму, яка працювала на кураторів з країни-агресора
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, українська спецслужба заблокувала роботу ботоферми потужністю понад 18 тисяч акаунтів, яка працювала на замовлення кураторів з Росії і деяких українських політичних сил.
За даними СБУ, ботоферму організували троє мешканців української столиці. Вони зареєстрували акаунти в електронних поштових скриньках заборонених російських поштових сервісів. Зокрема, у жовтні минулого року під час проведення виборів до місцевих рад зловмисники розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні. Вони штучно підвищували соціальну напругу у суспільстві та "накручували" голоси у соцопитуваннях. Також працівники ботоферми штучно збільшували кількість замовних перепостів і коментарів окремих лідерів громадської думки та політичних діячів.
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При цьому оплата "послуг" киян проходила через заборонені російські електронні гаманці, що забезпечувало анонімність замовникам.
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