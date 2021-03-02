В Києві на дитячому майданчику знайшли розбиті ртутні градусники

В Оболонському районі столиці прямо на дитячому майданчику була знайдена вкрай небезпечна знахідка.

Киян закликають ознайомитися з правилами, що потрібно робити якщо такий градусник розбився.

У кожному районі Києва встановили спеціальні контейнери, які призначені саме для небезпечних відходів, а саме: градусників, батарейок і лампочок.

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Завідувач відділенням реанімації для інфекційних хворих Олександрівської лікарні Олексій Куценко повідомив, що з 24 співробітників його відділення погодилися зробити щеплення тільки двоє.

"Якщо чесно, мені трохи соромно, тому що з усього відділення мого, з 24 співробітників, тільки двоє погодилися на вакцинацію — це я і ще одна медсестра. Можливо, це моя недоробка", - зазначив лікар.

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