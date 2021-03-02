В Києві на дитячому майданчику знайшли розбиті ртутні градусники
В Оболонському районі столиці прямо на дитячому майданчику була знайдена вкрай небезпечна знахідка.
Киян закликають ознайомитися з правилами, що потрібно робити якщо такий градусник розбився.
У кожному районі Києва встановили спеціальні контейнери, які призначені саме для небезпечних відходів, а саме: градусників, батарейок і лампочок.
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