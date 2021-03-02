В Києві врятували двох чоловіків, які плавали на крижині біля мосту Патона
Про це повідомила прес-служба ДСНС Києва.
"1 березня о 16: 10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, поблизу мосту ім. Патона, що в Дніпровському районі столиці, на дрейфуючій крижині перебували двоє чоловіків", - йдеться в повідомленні.
До місця виклику були направлені рятувальники 16-ї пожежно-рятувальної частини.
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Чоловіків врятували за допомогою надувного човна.
З'ясувалося, що постраждалі прогулювалися по льоду, коли раптом відкололася крижина.
Крім того ми писали, що дороги Київщини перетворилися на "решето" після зими.
У мережі з'явилася фотографія учатка дороги по вулиці Енергетиків, що в місті Миронівка, Київської області.
Жителі сподіваються, що ремонт буде завершено найближчим часом, і вони зможуть нормально проїжджати.
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