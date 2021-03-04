Під Києвом планують створити цвинтар для полеглих захисників України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Верховної Ради.

Так, у середу, 3 березня, народні депутати проголосували у першому читанні за урядовий законопроєкт щодо створення Національного військового меморіального кладовища в Київській області. Рішення підтримали 304 народних обранця.

Передбачається, що на цвинтарі почесно ховатимуть та здійснюватимуть перепоховання борців за незалежність України у XX столітті, а також військовослужбовців, які віддали своє життя у нинішній російсько-українській війні на Донбасі, а також людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Кладовище належатиме до державної власності, тому його неможливо буде приватизувати чи здати в оренду.

Це буде архітектурно-художній комплекс, розміщений на спеціально відведеній земельній ділянці у Київській області. Слід зазначити, що подібні військові кладовища існують в США (Арлінгтонський цвинтар), Канаді, Франції та Польщі.

При цьому на Національному військовому меморіальному кладовищі не можуть бути поховані керівники комуністичної партії (посади секретаря районного комітету і вище) та вищих органів влади СРСР, УРСР, інших союзних республік, а також колишні співробітники КДБ. Однак зазначені обмеження не стосуються людей, які брали участь у війні за Україну на Донбасі.

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