Київська область потрапила в помаранчеву зону карантину

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.

У Київській області з 4 березня почав діяти помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Ситуація в регіоні погіршується і незабаром, можливо, доведеться ввести посилені карантинні обмеження.

У столиці за минулу добу, 4 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Раніше також повідомлялося, що в Києві таксист в стані алкогольного сп'яніння збив на переході жінку з коляскою. Аварія сталася біля зупинки Петра Запорожця на бульварі Перова.

Таксист служби Bolt збив маму з коляскою. Перевірка на драгері показала, що водій був у стані алкогольного сп'яніння - 2.71 проміле. Жінка встигла штовхнути коляску на тротуар, а сама опинилася на капоті.

Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.