Під Києвом відкрили стрілянину

У селі Польове Обухівського району конфлікт між односельцями завершився стріляниною. Про подію 4 березня повідомили в Київській області.

В одному з будинків перебували троє чоловіків, між ними виник конфлікт. Один з учасників сварки схопив мисливську рушницю і два рази вистрілив в опонентів. Після цього сховав рушницю під ліжком і покинув місце злочину.

35-річного потерпілого госпіталізували, а інший потерпілий - 37-річний чоловік-отримав першу медичну допомогу і відмовився від госпіталізації.

За підозрою в скоєнні злочину затриманий 46-річний місцевий житель, йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що Київська область потрапила в помаранчеву зону карантину

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.

У Київській області з 4 березня почав діяти помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Ситуація в регіоні погіршується і незабаром, можливо, доведеться ввести посилені карантинні обмеження.

У столиці за минулу добу, 4 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.