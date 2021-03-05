В Києві розшукують хлопця

Про це повідомляють у спільноті «Київ Оперативний».

Жителя Солом'янського району столиці Муртазова Шаміля Мурадовича 1999 року народження востаннє бачили 3 березня о 8:00 ранку – він вийшов з дому і прямував у бік роботи.

Прикмети зниклого: 180 сантиметрів зросту, середньої статури, волосся темне, коротко стрижка. Очі сіро-блакитного кольору.

У молодої людини є особлива прикмета: на голові - шрам над правим вухом.

На момент зникнення був одягнений: в темні джинси, чорні кросівки з білою підошвою, бомбер кольору хакі з білим коміром, шапку червоного кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про те, де може перебувати зниклий, повідомте в поліцію за номером 102.

Раніше ми писали, що Київська область потрапила в помаранчеву зону карантину

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.

У Київській області з 4 березня почав діяти помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Ситуація в регіоні погіршується і незабаром, можливо, доведеться ввести посилені карантинні обмеження.

У столиці за минулу добу, 4 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.