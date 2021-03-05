У "Вікіпедії" з'явилася інформація, що село Тарасівка під Києвом нібито стало міжгалактичною станцією

Про це повідомляє Інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на повідомлення Віктора Бондаренка В Faсebook.

Невідомо, хто написав такий жарт, проте сказано, що Тарасівку часто відвідують інопланетяни.

"А що не так? Поруч зі столицею України Бояркою може бути тільки міжгалактична станція!"- зауважує Олександр Корда.

Раніше ми писали, що Київська область потрапила в помаранчеву зону карантину

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.

У Київській області з 4 березня почав діяти помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Ситуація в регіоні погіршується і незабаром, можливо, доведеться ввести посилені карантинні обмеження.

У столиці за минулу добу, 4 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.