У "Вікіпедії" з'явилася інформація, що село Тарасівка під Києвом нібито стало міжгалактичною станцією
Про це повідомляє Інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на повідомлення Віктора Бондаренка В Faсebook.
Невідомо, хто написав такий жарт, проте сказано, що Тарасівку часто відвідують інопланетяни.
"А що не так? Поруч зі столицею України Бояркою може бути тільки міжгалактична станція!"- зауважує Олександр Корда.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
НП на залізниці: людей вирізають з понівеченого авто, кадри страшної аварії
Екс-чоловік Ані Лорак примчав до Москви, нові кадри сімейної ідилії: "З моєю любою..."
Зупинилося серце маленького українця, який отримав опіки після гри з сірниками: "більше 90% тіла..."
Хвора Лілія Ребрик звернулася до українців, заговоривши про самопочуття: "Ситуація аж ніяк не додає мені оптимізму!"
Раніше ми писали, що Київська область потрапила в помаранчеву зону карантину
Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.
У Київській області з 4 березня почав діяти помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Ситуація в регіоні погіршується і незабаром, можливо, доведеться ввести посилені карантинні обмеження.
У столиці за минулу добу, 4 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.