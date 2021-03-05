В Києві понад 400 класів у 165 школах навчаються на дистанційці
Всього хворих на коронавірус школярів у Києві-457, також хворіють 217 педагогів.
У дитячих садках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 87 груп в 68 садах. Наповненість дітей у садочках-майже 60 відсотків.
Раніше ми писали, що Київська область потрапила в помаранчеву зону карантину
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Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.
У Київській області з 4 березня почав діяти помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Ситуація в регіоні погіршується і незабаром, можливо, доведеться ввести посилені карантинні обмеження.
У столиці за минулу добу, 4 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.